Министр Дудаев прокомментировал сообщения об "исчезновении" Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы республики Рамзана Кадырова.

Дудаев назвал появившиеся в Сети сообщения об этом вбросами, которые распространяют провокаторы.

"Этого никогда не было и вот опять повторяется", — отметил с иронией министр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что главы Чечни с начала года активно занимается рабочими вопросами, регулярно посещает публичные мероприятия в республике.

В 2023 году в Сети появились слухи о болезни Кадырова и его госпитализации в одну из московских клиник. При этом одним из спикеров, утверждавших, что глава Чечни в больнице, был официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов. После этого в Telegram-канале Кадырова появились кадры его прогулки. Сам он заявил, что жив и здоров.