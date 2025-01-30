19 тел после авиакатастрофы в США извлекли из реки

Минимум 19 тел погибших извлекли из реки Потомак после столкновения самолета и вертолета в воздухе в Вашингтоне. Об этом сообщил информационный портал BNO News, пишет ТАСС.

Всего на борту было 64 человека, в вертолете - трое военных.

Вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана столкнулись самолет American Airlines и вертолет Blackhawk.

Как пишет РИА Новости, столкновение может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла там в 2009 году, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

Пассажирский самолет следовал из Канзаса в Вашингтон.