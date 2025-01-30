К 18 годам лишения свободы приговорили россиянина за поджог военкомата

К 18 годам лишения свободы приговорил военный суд мужчину за поджог военкомата в Братске. Это 23-летний житель Иркутской области Дмитрий Михеев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Как пишет Lenta.ru, его также признали виновным в финансировании террористической организации.

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Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима.

По версии следствия, осужденный сам начал переписку с представителем "Легиона "Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен) и перевел организации деньги. Также ему выслали методические материалы по совершению терактов и изготовлению зажигательной смеси. В итоге Михеев поджег здание военного комиссариата Братска. Ущерб составил полтора миллиона рублей.

Ранее студента колледжа задержали при попытке поджога военкомата в Барнауле. Молодой человек 2006 года рождения работал по заданию Украины. Он изготовил устройство с зажигательной смесью, но не успел произвести поджог.

Сотрудники УФСБ задержали его на месте.