Менее половины россиян намерены поддержать запрет на продажу фастфуда детям

Вопрос о запрете продажи фастфуда детям готов поддержать 41% россиян.

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, еще столько же выразили неготовность сделать это. 13% участников исследования заявили, что им все равно, а 5% затруднились ответить. За последние 15 лет граждане стали чаще питаться в заведениях фастфуда. Если в 2010 году 30% говорили о том, что время от времени бывают в таких местах, то в 2025 году показатель увеличился до 62%. В настоящее время регулярно питается в таких заведениях 2% от всех опрошенных. Чаще всего люди бывают там не более раза в месяц (35%). Как минимум раз в неделю посещают точки быстрого питания 11% респондентов. Еще 14% посещали сети быстрого питания один или два раза.

Едят в таких точках раз в месяц чуть больше половины опрошенных зумеров, (рожденных в 2001 году) и позднее (52%), и практически столько же миллениалов (рожденных в 1992–2000 гг.) (51%).

Россияне ходят в заведения фастфуда из-за быстроты и удобства. Участники опроса посещают их, когда хотят сэкономить время (40%), лень готовить самостоятельно (13%), находятся в поездке (9%) и на работе (3%) или когда нужно быстро перекусить (6%), сообщают "Ведомости".

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совфед и Минздрав РФ с предложением ввести запрет на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет.