Минтруд ожидает рост спроса на рабочие специальности к 2030 году

Министерство труда России представило детальный прогноз потребностей экономики в кадрах на ближайшие пять лет.

Согласно прогнозу, потребуется на 3,1 млн сотрудников больше к 2030 году, относительно уровней 2022 года, когда численность занятых составила 72,1 млн. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Еще в ноябре прошлого года Минтруд оценивал прирост потребности в 2,4 млн работников. Главным трендом станут структурные изменения в уровне образования сотрудников, а две трети новых рабочих мест должны будут занять люди со средним профессиональным образованием.

Рост спроса на профессии и кадры со средним профессиональным образованием связан с ростом промышленного производства и импортозамещения, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Государственной думе 27 ноября прошел "правительственный час" с острой дискуссией по поводу среднего профессионального образования (СПО), так как отрасли производства задыхаются без рабочих рук уже сейчас, а с крутым пике в демографическом провале прогнозы и вовсе неутешительные. Это только вершина айсберга, а что под темными водами проблемы СПО, разбирались депутаты.