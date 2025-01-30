Российские банки массово ухудшают условия по кредиткам

Российские банки делают свои кредитки менее выгодными.

В начале текущего года тенденция усугубилась. На днях "МТС Банк" сообщил, что с февраля сократит льготный период по всем операциям с 111 до 51 дня по картам "МТС Cashback". Изменения затронут карты, выпущенные с 5 декабря 2021 года до 22 марта 2022 года, а также до 7 сентября 2021 года.

"Совкомбанк" изменил условия по одному из своих главных продуктов — карте "Халва": по ней можно покупать товары в рассрочку в магазинах-партнерах банка, но для других торговых точек она работает как обычная кредитная карта. С 12 января за снятие или перевод заемных средств с клиентов взимается комиссия в 399 руб. даже с опциями "Халва.Десятка" + "Все и Везде". До этого такие операции облагались комиссиями только у пользователей карты без подписки.

"Газпромбанк" снижает лимиты по своим кредиткам. Максимальная сумма заимствований могла уменьшаться многократно, но в большинстве случаев до символических 10 тыс. руб.

Банки ухудшают условия по кредиткам из-за роста стоимости фондирования — ключевая ставка находится на высоком уровне. На фоне роста ключевой участники рынка предлагают все более высокие проценты по вкладам.

Благодаря льготному периоду клиенты могут получить средства и не платить за использование процентов — после его окончания можно оформить новую карту в другом банке и начать процесс сначала. Но для финансовых организаций это невыгодно, сообщают "Известия".