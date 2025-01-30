Росстат потратил 9 млрд на ненужные планшеты

За 10 лет Росстат закупил 392 тыс. планшетов.

Они требовались для проведения исследований. На устройства потратили 9,2 млрд руб. — из них в 2024 году использовалось только 18 тыс. Большинство планшетов хранится в заводских упаковках на складах. Как следует из отчета Счетной палаты, это свидетельствует о неэффективном применении госимущества.

В пресс-службе Росстата заявили, что около 60 тыс. планшетов на ОС "Аврора" передаются другим органам власти, в том числе новых регионов, Курской и Белгородской областей. Аудиты отмечают, что большинство планшетов устарели. Часть из них непригодны для дальнейших исследований, поскольку у них малый объем памяти и операционная система Android версии 4.0, которая не поддерживается большинством программ с 2017 года. Счетная палата считает, что причина такой ситуации — в недостаточно системном подходе Росстата к закупкам оборудования.

Отмечается, что ранее служба планировала закупить еще 102 тыс. устройств почти на 7 млрд руб. для подготовки к проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 2027 года. В Росстате указали, что ведомство уже не планирует покупку новых планшетов, сообщают "Известия".

Ранее в Екатеринбурге пополнилась команда бета-тестировщиков, которая поможет усовершенствовать российскую операционную систему "Аврора". Участникам выдали отечественные девайсы от производителя Fplus с уже установленной ОС, чтобы те смогли оценить ее работу и внести собственные предложения по улучшению.