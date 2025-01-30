Росстат: инфляция замедлилась на 0,03%

Инфляция в России с 21 по 27 января составила 0,22%.

По данным Росстата, показатель замедлился на 0,03% по сравнению с ростом с 14 по 20 января. В годовом выражении рост цен составил 10,1%.

За неделю в сегменте продовольственных товаров больше всего подорожала водка (+1%). Также рост цен зафиксирован на сыры – 0,9%, черный чай – 0,8%, сметану, пшеничную муку, макаронные изделия и вермишель – 0,6%. Мороженая рыба стала дороже на 0,5%, а говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко, подсолнечное масло и обеды в столовых, кафе и закусочных – на 0,4%.

В сегменте плодоовощной продукции заметно подорожали огурцы (+1,1%), картофель (+0,9%), репчатый лук и яблоки (+0,7%), свекла (+0,4%), бананы (+0,3%), белокочанная капуста (+0,2%) и морковь (+0,1%).

При этом помидоры стали доступнее на 0,3%. Куриные яйца подешевели на (-0,8%). Также снизились цены на мясо кур (-0,3%), гречневую крупу (-0,2%), баранину, мясные консервы для детского питания и рис (-0,1%), сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России ожидаемый уровень инфляции в январе среди граждан вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%.