Зафиксирован рост инфляционных ожиданий россиян

В России ожидаемый уровень инфляции в январе среди граждан вырос с 13,9 до 14%, тогда как наблюдаемый – с 15,9 до 16,4%.

Таковы данные опроса инФОМ, который проводится по заказу Центробанка. В декабре прошлого года инфляционные ожидания россиян достигли годового максимума. Количество граждан, имеющих сбережения, увеличилось с 36 до 40% за месяц. Количество тех, у кого их нет, сократилось с 60 до 56%. 4% затруднились ответить на вопрос о наличии средств в случае потери работы.

Уровень наблюдаемой инфляции среди тех, кто имеет сбережения, вырос с 16,9 до 17,5%. А среди тех, кто не имеет финансовой подушки, – с 14,4 в декабре 2024 года до 15,4% в январе, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что инфляция в российских регионах в прошлом году распределилась неравномерно. По данным Росстата, в 20 субъектах рост цен превысил 10%.