Депутаты отклонили законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах

Госдума не поддержала в первом чтении проект закона о запрете хостелов в помещениях многоквартирных домов.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду". Парламентарии предложили установить запрет на использование как жилых, так и нежилых помещений для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания.

В настоящее время действует правило о запрете хостелов в многоквартирных домах. При этом запрещается использование жилых помещений. Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд и его оснастят специальным оборудованием.

Кабмин РФ просил смягчить условия проекта, чтобы хостелы в многоквартирном доме можно было открывать в любой квартире без перевода ее в разряд нежилого помещения, но при соблюдении некоторых ограничений и без льгот по коммунальным платежам. Однако эта поправка не была учтена, сообщают "Ведомости".