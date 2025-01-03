В Тюменской области два человека погибли в ДТП, пятеро получили ранения

Два человека погибли и пять ранены в ДТП на 411-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

Столкнулись автомобиль "Мазда" и "Ниссан Теана". Один из автомобилей выехал на встречку. В "Мазде" ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее муж, 50-ти лет, который был за рулем, и 15-летняя дочь травмированы. В "Ниссане" ехали четверо. Один пассажир погиб, еще двое ранены, личности этих людей устанавливаются 39- летний водитель, житель Нижневартовска, получил травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.