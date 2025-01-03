Следователи завели уголовное дело на "Деда Мороза", убившего предпринимателя

Следователи задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя в городе Канаше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел в Канаше. Вооруженный мужчина в магазине переоделся Дедом Морозом и убил бизнесмена.

Следственными органами регионального подразделения Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ). Главой СКР Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Чувашской Республике представить доклад о ходе расследования уголовного дела.