СМИ: По делу экс-главы "Фонбета" задержан высокопоставленный полицейский

Руководитель следственного управления УВД Восточного административного округа Москвы Сергей Бивол задержан по делу бывшего главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Под подозрением также прокурор Преображенской прокуратуры Ситников, сообщает издание.

Как сообщает Shot, по делу Анохина задержаны шесть человек. По информации телеграм-канала, в ходе обысков изъято $2 млн.

Ранее стало известно, что бывшего вице-президента РФС, гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина задержали в Москве. Предварительно, он дал взятку около 50 млн рублей силовику, которого также задержали.

В "Фонбет" на фоне новостей о задержании Анохина заявили, что он уволился с поста в январе.