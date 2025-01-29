«Уралкалий» представил пермскому губернатору информацию об участии в социально-экономическом развитии Соликамска
В Соликамске под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялись выездное заседание регионального правительства и Совет директоров предприятий Соликамского муниципального округа.
Как сообщили в пресс-службе Компании, «Уралкалий» принимает активное участие в развитии городов присутствия, реализуя проекты, связанные с поддержкой спорта, культуры, образования, медицины и развития инфраструктуры. В 2024 году объем финансирования проектов и мероприятий, реализованных на территории Соликамского муниципального округа при поддержке Компании, составил порядка 160 млн. рублей.
Дмитрий Махонин совместно с представителями «Уралкалия» и администрации Соликамского муниципального округа осмотрел новый спортзал ММА, реконструкция и оснащение которого осуществляется при поддержке Компании.
Спортивный комплекс предусматривает зал борьбы, ударной техники, фитнес-зал. Концепцией комплекса предусмотрено развитие любительского спорта до профессионального уровня, а также предоставление спортивных услуг населению.