Россия ответила на новые санкции Евросоюза против авиации РФ

Расширение санкций Евросоюза (ЕС) против российской авиации не приведет к ожидаемому в Брюсселе эффекту. Так сказал первый заместитель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, пишет Lenta.ru.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз захотел ввести новые санкции в отношении российской авиации и контролируемых РФ самолетов.

РИА Новости сообщало, что новые санкции против РФ расширят ограничения в отношении российской и "контролируемой РФ" авиации, а также запретить транзакции с обширным списком российских портов и аэропортов.

"ЕС предлагает... расширить ограничения на российские и контролируемые Россией самолеты, а также запретить транзакции с широким списком российских портов и аэропортов", - говорится в сообщении агентства.

Страны Евросоюза договорились о продлении антироссийских санкций. Ранее возражавшая против этого Венгрия присоединилась к остальным.

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами: дело может не ограничиться только этим. Венгрия снимает возражения против этого решения в обмен на предоставление со стороны ЕС гарантий энергобезопасности, приводит ТАСС данные Bloomberg.