В гордуме Ревды перенесли на февраль вопрос о самороспуске

Вопрос о самороспуске городской думы Ревды было решено отложить на февраль.

Предложение было озвучено в самом начале заседания, его поддержали все депутаты, за исключением Андрея Беляева. Причиной отложения вопроса стало скорое поступление средств на завершение очистных ХБК.

Напомним, что инициатором идеи самороспуска стали члены партии "Единая Россия", которые обвинили председателя думы Вениамина Тарова в проблемах с городским бюджетом и лжи. На это Таров заявил, что выступает против роспуска думы, а члены "ЕР" могут ее покинуть. Подробнее об этом мы писали ранее.