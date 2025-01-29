В Прикамье местный житель осужден за лжеминирование

В Пермском крае осужден 55-летний житель Чайковского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Следствием установлено, что в январе прошлого года гражданин, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил, что в одном из административных зданий Чайковского совершит действие, создающее опасность гибели людей. Незамедлительно полиция тщательно обследовала территорию указанного объекта. Предметы, представляющие опасность, не обнаружены.

В тот же день правоохранители установили адрес, откуда был осуществлен звонок, личность звонившего и задержали его. Гражданин сознался и раскаялся в содеянном. Впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет условно с испытательным сроком три года.