ГД потребует от Конгресса США расследовать заявление о подготовке покушения на Путина

Госдума направит обращение в Конгресс США с требованием расследовать заявление журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента РФ Владимира Путина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявления Карлсона, который является известным журналистом, вовлеченным в политические процессы и имеющим свои источники информации, требуют серьезного отношения и должны быть тщательно расследованы. По его словам, ситуация, "чревата глобальным конфликтом".

"Недопустимо, чтобы такие вопросы обсуждались на государственном уровне с участием госсекретаря, президента Соединенных Штатов Америки. Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.

До этого спикер Госдумы заявил, что подготовка покушения на Владимира Путина - серьезная угроза глобальной безопасности и "прямой путь к началу ядерной войны".

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала устранить Владимира Путина. "Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. По словам представителя Кремля, российские специальные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь - главы государства.