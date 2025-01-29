Дмитрий Махонин изменил структуру правительства Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил структуру правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Об изменениях было объявлено на заседании правительства.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Инспекция государственного жилищного надзора и Фонд капитального ремонта Пермского края объединяются в единый инфраструктурный блок, который будет курировать зампредседателя правительства Пермского края Андрей Алякринский.

Министерство тарифного регулирования и энергетики переходит в финансовый блок под руководство Ольги Антипиной. Зампред правительства Прикамья Андрей Кокорев, курировавший раньше блок ЖКХ, переходит на пост советника главы Прикамья. Его должность упразднят.

Министр ЖКХ Артем Балахнин, как и сообщалось ранее, переходит на работу в мэрию Перми.