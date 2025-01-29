Выросли штрафы за продажу табака детям

За продажу несовершеннолетним вейпов и сигарет в России теперь будут платить от 200 до 300 тысяч. Как пишет ТАСС, штраф для граждан увеличится с двух-трех тысяч рублей до 10 - 20 тысяч, для должностных лиц - с 10 тысяч до 30 - 50, для юридических лиц - с 30 до 50 тысяч рублей.

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Новый закон ужесточает санкции и за другие нарушения в сфере торговли табачной и никотиносодержащей продукции.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее мы писали, что ежегодно 240 тысяч человек умирают от курения. Это больше, чем людей, которые гибнут в автокатастрофах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции "Новые люди" Ксения Горячева, сообщает ДумаТВ.

В октябре представители партии предложили запретить продажу табачной продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года — даже после достижения ими совершеннолетия. В список входят табачная или никотинсодержащая продукция, кальяны и устройства для курения.