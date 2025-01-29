29 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Эксперт: Данные о 5 млн ничем не занятных молодых людей не отражают реальной картины

Глава Росмолодежи Григорий Гуров, ссылаясь на данные Роструда и Минтруда за 2023 год, заявил о том, что в России около 4,7 млн молодых людей 14-35 лет не учатся, не работают, не проходят профессиональную подготовку и вообще не ведут никакой социально-трудовой жизни. То есть каждый восьмой представитель молодежи фактически не видит своего места в обществе и выпадает из жизни, и это при заявлениях чиновников о рекордном дефиците на рынке труда, особенно в промышленности.

Считается, что проблема имеет глобальный масштаб. В мире такие люди получили название поколения "НЕТ" — от английской аббревиатуры NEET (Not in Employment, Education, or Training), то есть не занятые ни трудом, ни образованием, ни профессиональной подготовкой. По данным Международной организации труда, в США их около 11%.

Тем не менее, совсем не факт, что почти 5 млн молодых людей в России, о которых сказал Гуров, принадлежат именно к этому "движению". Как известно, в России продолжает сохраняться достаточно большой сегмент теневой экономики, напоминает в беседе с Накануне.RU заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН Ольга Александрова.

"Молодёжь видит трудовую сферу как сферу достаточно несправедливых отношений между работодателем и работниками. Возможно, иногда у молодёжи бывают и завышенные притязания. Но мы действительно знаем, что сфера труда в России не является справедливой с точки зрения оплаты труда, распределения фонда оплаты труда между топ-менеджментом и рядовыми работниками. Молодёжь ориентирована на более демократичный стиль управления, а у нас очень часто он авторитарный. В таких условиях молодёжь предпочитает гибкие формы занятости, а это нередко так называемый "фриланс", который далеко не всегда оформляется официально", — объясняет эксперт.

Еще один фактор, заставляющий молодёжь уходить "в тень" — отсутствие веры в социальный характер государства.

"Когда мы изучали вопрос, как молодёжь видит свою будущую старость и каким образом собирается ее обеспечивать, то на фокус группах мы нередко слышали, что молодые люди работают неформально в том числе потому, что они не хотят отдавать свой доход государству в виде налогов и взносов в социальные фонды, полагая, что государство пока не определилось — социальное ли оно. Когда оно определится, тогда они будут более добросовестно выполнять и свои обязанности по отношению к нему", — рассказывает собеседник Накануне.RU.

Сейчас же они видят, что пенсионеры, которые всю жизнь честно работали и платили налоги, отчисляли взносы, влачат нищенское существование, констатирует эксперт. Состояние государственной медицины, при котором проблематично своевременно попасть к врачу и получить качественную медицинскую помощь, тоже не способствует желанию платить подоходные налоги, работая "в белую".

Не самый справедливый характер сферы труда проявляется еще и в отношениях между работником и работодателем.

"Например, есть такая практика — принимать на испытательный срок. В это время молодой человек старается работать так, чтобы его взяли на работу, а работодателю выгодно этого работника не взять под каким-то предлогом, а взять следующего, такого же старательного, и так по кругу", — говорит Ольга Александрова.

Исходя из этого цифра в 4,7 млн "тунеядцев" вряд ли отражает реальную картину. Большинство таких молодых людей скорее всего работают, но работают неофициально.

"Что касается обучения, мы с вами знаем, что, во-первых, не так легко поступить учиться на бюджет, если речь идёт о вузах. А деньги на обучение на коммерческой основе есть далеко не у всех семей. Более того, не только высшее образование, но даже среднее специальное образование сегодня предоставляется нередко на коммерческой основе — тоже сокращено количество бюджетных мест. Требуется заплатить даже за то, чтобы получить рабочую профессию", — сказала она.

Вдобавок к этому в последние годы сокращается сегмент бесплатного школьного образования. Даже статистика Росстата говорит о том, что семьям приходится прибегать к платным услугам в своей школе для того, чтобы восполнить те знания, которые теперь не даются на уроках, включенных в бесплатный сегмент, обращает внимание Александрова.

Теги: молодежь, работа, теневая занятность


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