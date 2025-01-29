29 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Елена Елизарова

В Екатеринбурге открылась фотовыставка жителей, посвященная Академическому

В Екатеринбурге на стендах у Главпочтамта открыли выставку жителей города "Что в поле растет?". Это результат исследовательских экспедиций в Академическом районе, проведенных участниками одноименной фотолаборатории, которую бесплатно проводил девелопер "Атом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", экспозиция демонстрирует, каким горожане видят Академический. С помощью фотографии они исследовали, как стремительно меняется самый молодой район Екатеринбурга, как преображаются городские ландшафты, как взаимодействует с ними человек.

Фотовыставка жителей "Что в поле растет?" у Главпочтамта Екатеринбурга(2025)|Фото: Елена Елизарова

"Что растет в поле – это вопрос не только о флоре, но и о людях, их опыте, жизни и истории. Выставка приглашает поразмышлять о будущем нашего города, о тех процессах, которые, возможно, еще не заметны, но уже происходят. Каждый фотосюжет – как крошечная веха в большой истории, и вместе они дают множество взглядов на то, что происходит и что будет происходить в нашем городе", - рассказывают организаторы выставки.

Фотовыставка жителей "Что в поле растет?" у Главпочтамта Екатеринбурга(2025)|Фото: Елена Елизарова

В экспозиции представлены работы семи участников – жителей разных районов Екатеринбурга и разных профессий. Важно, что все они непрофессиональные фотографы: Владимир Рудзинский – офицер запаса, Яна Мартын – маркетолог и проектировщик, Ольга Асташова – доцент УрФУ, Алиса Болдырева – лингвист и джуниор дата-инженер, Наталья Козлова – специалист по кадрам и экскурсовод, Ульяна Бурцева – специалист отдела неразрушающего контроля в промышленной автоматизации и Юлия Преображенская – биохимик, молекулярный биолог, генетик, научный сотрудник ЕМНЦ Роспотребнадзора.

Фотовыставка жителей "Что в поле растет?" у Главпочтамта Екатеринбурга(2025)|Фото: Елена Елизарова

Каждый проект на выставке – это отражение личных интересов и взглядов участников. Одни исследовали, как реки, леса и новые жилые комплексы взаимодействуют друг с другом. Кто-то переосмыслил свой переезд в Академический и жизнь в нем, а кто-то рассказал о друзьях и близких, благодаря которым поля района обрели ценность. Индивидуальные работы перекликаются друг с другом и сливаются в единую коллекцию изображений и ракурсов.

Фотовыставка жителей "Что в поле растет?" у Главпочтамта Екатеринбурга(2025)|Фото: Елена Елизарова

Еще одной целью организаторов фотолаборатории "Что в поле растет?" стало создание районного сообщества, удаленного от центра города. Практическое исследование предварялось лекционным курсом. Так, горожанам преподавали: ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, историк, экскурсовод и куратор центра фотографии "Март" Артем Беркович, художница и дизайнер Катя Червонных, ландшафтный архитектор S&P Лариса Муталлапова, шеф-редактор и дизайнер издательства TATLIN Настя Елизарьева. Особое внимание горожане уделили фотодокументации процессов, происходящих в Академическом.

Фотовыставка жителей "Что в поле растет?" у Главпочтамта Екатеринбурга(2025)|Фото: Елена Елизарова

Теги: выставка, Академический, жители, Главпочтамт, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2024 13:11 Мск В Академическом районе Екатеринбурга запустят фотолабораторию для жителей

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