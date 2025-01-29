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Фото: Накануне.RU

Моор прокомментировал обращение жителей Ачиры из-за неготового зимника

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с труднодоступными деревнями Тобольского района, жители которого записали видеообращение из-за отсутствия зимника, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Моор сообщил, что по его поручению на место выехал заместитель губернатора Сергей Шустов. Он оценил готовность зимника Овсянникова – Лайтамак – Ишменева – Иземеть – Ачиры. Зимник проложен, завершаются работы по его техническому оснащению.

"Подрядчик выставляет вешки и необходимые знаки. Выполнить работы быстрее не позволила погода. Только в деревню Ачиры доставлено 10 тыс. литров дизтоплива. Этого достаточно для работы электроподстанции в течение 16 дней. И завоз продолжается. Так, в деревню Янгутум накануне доставлен годовой запас топлива. На территории деревни Ачиры расположены средняя общеобразовательная школа, ФАП, Дом культуры, почта и два магазина. В ежедневном режиме ведется мониторинг количества товаров и цен. Продукты питания для школы завезены в полном объеме", - прокомментировал Александр Моор.

Ранее в соцсетях появилось обращение жителей деревни Ачиры к председателю СКР Александру Бастрыкину и главе региона Александру Моору с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию с нарушением их прав и отсутствие реакции местных органов власти. По словам граждан, до настоящего времени не организованы зимние дороги до населенного пункта, что создает сложности с доставкой продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

По данному факту в следственном управлении СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки у главы местного отделения СКР Александра Кублякова.

Теги: зимник, Ачиры, обращение, Александр Моор


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