На Урале перевозившему крупную партию наркотиков курьеру дали 18 лет "строгача"

На Среднем Урале вынесен приговор курьеру, перевозившему крупную партию наркотиков. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался иностранный гражданин, входивший в организованную группу. В его обязанности входила незаконная перевозка наркотиков в различные регионы России. В феврале 2024 года он прибыл на автомобиле к тайнику в Московской области, из которого забрал более 2,4 кг героина и более 2,3 кг метадона.

После этого мужчина отправился в Пермь, где часть наркотиков поместил в другой тайник и передал его координаты куратору. Однако тайник был найден силовиками.

С оставшимся "товаром" курьер поехал в Екатеринбург, но по дороге его остановили сотрудники правоохранительных органов. Наркотики были изъяты, а их владелец задержан.

Суд назначил перевозчику 18 лет лишения свободы. Все эти годы он проведет в колонии строгого режима.