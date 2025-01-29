Песков: Белград не обращался к Москве за поддержкой в связи с протестами

Белград не обращался к Москве за поддержкой в связи с протестами в Сербии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что Россия настроена на продолжение взаимодействия с Сербией и желает Белграду как можно скорее урегулировать все внутренние проблемы.

Массовые протесты в стране продолжаются уже более двух месяцев. Они переросли в забастовку в воскресенье. К ней призвали студенты, которые требуют уголовной ответственности властей за трагедию, произошедшую первого ноября прошлого года. Тогда на железнодорожном вокзале второго по величине города - Нови-Саде - обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек, включая детей.

Студенческие протесты поддержала оппозиция. На их призыв откликнулись десятки тысяч человек. Они в прошедшую пятницу не вышли на работу. Закрылись многие магазины, рестораны и культурные объекты. Забастовка сопровождалась митингами и протестными шествиями. В них участвовало до 55 тысяч человек. Они прошли в более чем ста городах страны.

Утром 27 января студенты и оппозиция в Сербии начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок. Акция совпала с праздником, который широко отмечается в стране - основателя Сербской православной церкви Святого Саввы. Он является покровителем молодежи и образования.

28 января премьер-министр Сербии объявил о том, что уходит в отставку.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил в протестах Запад, Он считает, что Европа пытается устроить цветную революцию, в которую, по его словам, уже "вложены миллиарды евро".