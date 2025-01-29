Жители отдаленного поселка в Югре жалуются на нехватку продуктов и топлива из-за теплой погоды

В Октябрьском районе Югры жители поселка Перегребное остались без продуктов - в сетевые магазины их не завозят из-за аномально теплой погоды и ограничения по тоннажу на местных зимниках, сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей поселка.

Жителям поселка самостоятельно приходится ездить за продуктами в другие населенные пункты либо закупаться у частников по высоким ценам. Пенсионерам приходится брать еду под расписку, отдавая затем деньги с пенсии.

В комментариях в соцсетях жители пишут, что аналогичная ситуация сложилась также и с топливом.

Отметим, что Накануне.RU сообщало о похожей проблеме в Тюменской области. Жители труднодоступного поселка записали обращение к Моору с требованием построить зимник, однако власти отмечают, что сооружению зимней автодороги препятствует аномально теплая погода.