Дети отравились угарным газом в Казани

Четверо детей отравились угарным газом в Казани на улице Зорге. Врачи увезли в больницу младенца, девочку, которой один год, шестилетнего мальчика, 17-летнего подростка и троих взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал "Жесть Казани".

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Предварительная причина происшествия – нарушение правил использования газового оборудования. Специалисты, приехавшие на место происшествия, установили, что в вентиляции и дымоходе есть тяга, но в квартире все равно слишком высокая концентрация угарного газа.

Ранее на Среднем Урале детей и их мать доставили в больницу с признаками отравления газом.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 20-го января в медучреждение доставили женщину и двух ее детей 2018 и 2022 годов рождения. Известно, что они проживали в многоквартирном доме в Ревде, оборудованном газовыми колонками. По результатам обследования в больнице было установлено отравление бытовым газом.