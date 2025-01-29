В металлургии и машиностроении спад производства до 50% - сенатор

В российском машиностроении и металлургии наблюдается серьезный спад производства - от 5% до 50% по разным направлениям. Об этом в Совете Федерации заявил зампред Комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Ворона, представляющий в верхней палате парламента Запорожскую область.

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Он отметил, что виной тому санкции, потеря западных рынков сбыта, снижение внутреннего потребления, высокая ключевая ставка, неравные условия конкуренции с иностранными производителями. И, по прогнозам производственников, негативная тенденция сохранится. Необходимо поддержать отечественных производителей.

По итогам пленарного заседания решено дать поручение Комитету Совфеда по экономической политике провести совещание с РЖД, Минтрансом, Минпромторгом и представителями отраслей металлургии и машиностроения касательно изменения правил тарифов на перевозку их продукции, которые были повышены.

Данные Вороны не согласуются с официальными. Недавно сообщалось, что рост машиностроительного комплекса России за 11 месяцев 2024 года превысил 22%. И рост в этой отрасли больше, чем в других. На это, в частности, в декабре обращал внимание президент РФ Владимир Путин.

А вот по металлургии во втором полугодии началось снижение. Крупнейший в стране Магнитогорский металлургический комбинат снизил выпуск стали за год на 14%, что стало худшим результатом за последние пять лет. Выплавка чугуна снизилась на 5%. У главного в России производителя цветных металлов "Норникель" тоже начался спад. По предварительным данным, в 2024 году выплавка стали в России снизилась на 6-7% за год. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической отрасли, сообщил накануне замглавы ведомства Михаил Юрин.