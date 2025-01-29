29 Января 2025
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Следствие не подтвердило информацию о допросе Цаликова по делу Иванова

Агентство ТАСС опровергло собственную информацию о допросе бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова по делу в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

"Бывшего первого заместителя министра обороны Цаликова не допрашивали по уголовному делу о растрате в отношении Тимура Иванова. В уголовном деле он не фигурирует", - сказали ТАСС источники в следствии.

Ранее сообщалось, что Цаликов дал "подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях". Показания были даны в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе около 4 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Изначально он был задержан из-за взятки за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей. Еще одно дело возбуждено о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде. Третье дело связано с растратой свыше 3,9 млрд рублей банка "Интеркоммерц". По нему, кроме Иванова, проходит бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский.

Теги: цаликов, иванов, допрос


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