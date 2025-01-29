Двухлетний ребенок и его мама погибли при атаке БПЛА в Белгородской области

Двухлетний ребенок и его мама погибли при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в поселке Разумное Белгородской области. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Еще два человека – отец и еще один ребенок - получили ранения. Их доставили в больницы. Дом частично разрушен.

"Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования", - написал Гладков.

По его словам, все оперативные службы работают на месте, а бойцы самообороны осуществляют охрану дома.

Информация о последствиях пока уточняется.

14 мирных жителей погибли в ноябре от ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Пострадали 108 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.