"Чистых бланков на всех хватит". Председатель гордумы Ревды призвал единороссов сложить свои полномочия после обвинений в свой адрес

Председатель гордумы Ревды Вениамин Таров заявил, что выступает против роспуска думы, а члены партии "Единая Россия", являющиеся инициаторами, могут ее покинуть. Соответствующее видеообращение появилось в социальных сетях.

Напомним, что на днях появилась информация о возможном роспуске думы Ревды. Руководитель фракции "Единая Россия" Юрий Мячин заявил, что оппозиция ("Справедливая Россия" и КПРФ) якобы еще с апреля не дают принять устав города, из-за чего Ревдинскикий городской округ все еще не сменил статус на муниципальный. Это, по словам единоросса, может привести к исключению города из важных программ, в числе которых, например, капремонт школ. Более того, город якобы уже месяц не может воспользоваться своим бюджетом.

Отдельные упреки от партии были направлены в адрес самого Тарова, который якобы откладывал важные для Ревды решения, а после скрывал свою причастность.

Решение о роспуске гордумы должны принять уже сегодня, однако перед заседанием Таров записал видеообращение, где призвал единороссов самих отказаться от мандатов и больше не избираться.

"Пускай пишут заявление, низлагают свои полномочия по собственному желанию. У меня на руках есть чистые бланки, хватит на всех. Приходите, пишите заявления, я их зарегистрирую и подпишу, и на ближайшем заседании думы они будут рассмотрены. И, надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавать документы в избирательную комиссию, так как любые выборы это дополнительные траты из бюджета ревдинских налогоплательщиков", - заявил Таров.

Он также поспешил оправдаться, что в отличие от партии "ЕР" не голосовал за антинародные решения, среди которых повышение тарифов ЖКХ на 15% с 1 июля 2025 года, бюджет, который не предусматривал ремонт дорог и строительство детских площадок. Он также добавил, что выступает против реконструкции площади Победы и переноса памятника Ленину.

Его позицию поддержал и оппозиционер Андрей Беляев. Он указал на то, что проведение выборов после роспуска потребует больших финансовых затрат. При этом, на проведение референдума за 12 млн рублей по поводу восстановления памятника Ленину на площади Победы, по словам главы города, денег нет.

"Вопрос состоит в следующем: откуда тогда в нашем дефицитном бюджете возьмутся средства на проведение новых выборов, которые сейчас инициируют депутаты от "Единой России"? Получается так, что на хотелки депутатов от "Единой России" деньги есть, мы их найдем, даже в дефицитом бюджете, а на проведение референдума, волеизъявление жителей города Ревды, денег нет", - заявил Беляев в видеообращении.

Стоит отметить, что накануне на встрече комиссии по местному самоуправлению, именно Вениамина Тарова обвинили в проблемах с городским бюджетом. Якобы своей подписью он перенес рассмотрение поправок в бюджет на февраль - речь идет о 800 млн рублей. Ситуация приняла неожиданный поворот, когда председатель думы стал категорично отрицать свою причастность, ссылаясь на "какие-то технические ошибки". Однако ему парировал депутат гордумы Андрей Мокрецов, который предоставил документы, доказательства, что Таров лжет.

"Подтверждение того, что организационно-правовым управлением думы зарегистрирован данный проект решения имеется, виза председателя думы об отложении данного вопроса на февраль также имеется. Вениамин Витальевич, как вам не стыдно? Как вам не стыдно говорить такие вещи и подставлять людей, с которыми вы работаете? Совести нет! Позор", - цитирует Мокрецова городской телеканал "Единство".

В сети еще 24 января появился документ от 14.01.2025 года, где стоит подпись Тарова и написанная от руки фраза "В орг. управление отложить на февраль".