Единый список пропавших без вести составят в Курской области

Новый список пропавших без вести в приграничных районах составят в Курской области. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

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Сегодня прошла первая встреча рабочей группы по формированию "единого и открытого" списка. В ней участвовали официальные лица, включая уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, а также родственники пропавших, волонтеры и представители Российского Красного Креста.

"Даже трудно представить, какие чувства испытывают люди, много месяцев остающиеся в неведении о судьбе своих родных и близких. Наша главная цель – сделать всё возможное, чтобы они вернулись домой", - написал Хинштейн.

По его словам, задача региона – стать точкой сборки для формирования открытого и единого списка.

"При этом все данные, которые будут в него включены, должны быть тщательно верифицированы и подтверждены. Мы обсудили, как это сделать, и нашли общее понимание", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что к этой работе подключили волонтеров: они занимаются этим "не по долгу службы, а по зову сердца и совести".

Список будет открыт для всех на сайтах правительства Курской области. Большую часть работы выполнят к следующей встрече, которая запланирована через 10 дней.

В октябре сообщалось, что местонахождение 517 жителей Курской области остается неизвестным. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. С ними долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Их имена уполномоченный опубликовала в Telegram. Граждан разыскивают по обращениям, поступившим в адрес Москальковой.