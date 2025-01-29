Родители Москвы протестуют против закрытия детских школ искусства

Активные родители Москвы записали открытое видеообращение за спасение детских школ искусств от готовящейся реорганизации.

В декабря Департамент культуры Москвы сообщил директорам столичных детских музыкальных школ и школ искусств о предстоящей реорганизации. Их намерены объединить по территориальному принципу, убрав из этих школ обучение по предпрофессиональным программам.

Планируется оставить на всю Москву всего 27 школ с предпрофессиональным обучением, 13 присоединить к музыкальным колледжам, а остальные 113 перевести на "Творческие образовательные программы", то есть лишить права обучать детей по предпрофессиональным программам на бюджетной основе. Фактически их лишат статуса детских школ искусств. А обучение по предпрофессиональным программам для большинства детей столицы станет очень труднодоступным или платным.

Было собрано более 11 тысяч подписей под обращением к президенту РФ. Но безрезультатно. Очередная "реформа" может привести к закрытию 101 школы искусств, массовому увольнению педагогов, отказу от классической предпрофессиональной подготовки детей и тотальной коммерциализации в сфере культуры для детей, подчеркивают в московском отделении КПРФ.

Родители заявили, что детские школы искусств имеют особый статус, закрепленный в статье 83 федерального закона об образовании. Однако на это никто не обращает внимания.

"Департамент культуры города Москвы решил уменьшить общее количество детских школ искусств в 5 раз, а все остальные - реорганизовать в кластеры, где будут обучать по укороченным программам на внебюджетной основе. Страшные подробности задуманной "реформы" все продолжают открываться. Вопреки Бюджетному кодексу столичный Департамент культуры - учредитель детских школ искусств перестал выдавать государственные задания на обучение детей. Вопреки утвержденным Правительством РФ Концепции и Стратегии развития детских школ искусств, по которой на классических программ должны обучаться 12% детей нашей страны, в детских школах искусств Москвы обучаются лишь 5% детей столицы, хотя конкурс на местах огромный. Москва по этому показателю - в последней десятке в России. И это столица? При таком провале Департамент культуры собрался проводить реорганизацию. С 2022 года со всех москвичей, поступивших по конкурсу в детские школы искусств, повсеместно требует доплачивать, потому что бюджет в стране якобы платный. Да, вы не ослышались! Поступаете на бюджет - и все равно платите! Руководитель Департамента культуры Алексей Анатольевич Фурсин пытается успокоить родителей, педагогов и даже великих деятелей искусства обещаниями без какой-либо конкретики. Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите нам сохранить детские школы искусств! Мы требуем немедленно прекратить произвол московских властей!" - заявили московские родители.