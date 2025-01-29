ЕС планирует отключить от SWIFT около 15 российских банков

ЕС рассматривает возможность отключения около 15 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Еврокомиссия также предлагает постепенно запретить импорт российского алюминия. Предполагается, что клиенты смогут в течение года покупать его по системе квот, затем вступит в силу полный запрет.

Напомним, что страны Евросоюза договорились о продлении антироссийских санкций. Ранее возражавшая против этого Венгрия присоединилась к остальным. 16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России.