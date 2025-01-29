Патриарх сообщил, что "Основы духовно-нравственной культуры народов России" будут преподавать учителя истории школьникам 5/7 классов

В ходе пленарного заседания 33-х Рождественских Чтений Патриарх сообщил, что предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР) возвращается в школьные программы. Он будет преподаваться учителями истории для учеников 5-7-х классов.

"По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории", - сказал Патриарх Кирилл.

Таким образом, уроками духовно-нравственного воспитания будут охвачены не только четвероклассники, но и учащиеся 5-7-х классов.

Напомним, делегация Екатеринбургской митрополии принимает участие в XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». В составе делегации – представители пяти епархий Екатеринбургской митрополии и педагогического сообщества Среднего Урала. Возглавляет делегацию правящий архиерей – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации, являющийся председателем Оргкомитета МРОЧ.

Как председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, как известно, активно взаимодействовал с федеральными структурам власти, продвигая расширение и внедрение ОДНКР в школьную программу.