Подросток хотел поджечь управу района в Москве

Восьмиклассник пытался поджечь управу района Внуково и вынести один миллион рублей из семейного сейфа в Москве. Как пишет Mash, на преступление его уговорили украинские мошенники.

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По информации издания, накануне утром подросток разбил окна в здании совета депутатов Внуковского поселения и начал поджигать и бросать бутылки с горючим.

В это время мошенники связались с родителями парня и убеждали их, что его взяли в заложники. Они угрожали тем, что покалечат его и требовали деньги. У отца подростка на банковской карте было всего 10 тысяч рублей. Он хотел взять кредит, но банк заморозил счет в целях безопасности.

Разговор подслушала дочь и вызвала полицию. Восьмиклассника нашли. Но 950 тысяч рублей оказались у мошенников.

Ранее мы писали, что аккаунты российских школьников в соцсетях скупают мошенники с Украины для рассылки призывов к диверсиям.

Чаще всего продают свои аккаунты школьники, за каждый им предлагают от 7 до 10 долларов.

В России выросло количество обманов детей мошенниками: они запугивают их по телефону и используют компьютерные игры для получения данных банковских карт. Об этом сообщили в банке ВТБ. Самая распространенная схема - запугивание через звонки. Мошенники представляются полицейским или работником службы безопасности и говорят, например, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.