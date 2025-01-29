СМИ: Правоохранители обвиняют правительство Тюменской области в незаконном выделении средств на нужды СВО

Правоохранительные органы якобы обвиняют правительство Тюменской области в незаконном выделении средств для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Суть претензий — расходование средств субсидии около 812 млн руб. на нужды мобилизованных. Однако подробности дела так и не были названы. На сегодняшний день известно о двух задержанных предпринимателях, среди которых арестованный бизнесмен Сергей Роженцев.

"Сейчас полиция намерена доказать, что процедура выделения субсидии правительством была незаконной, а амуниция для мобилизованных должна была приобретаться на конкурсной основе в соответствии с 44-ФЗ (торги на госзакупках). Так, фактически деньги выделялись Комитету по делам национальностей Тюменской области, а далее перечислялись в адрес общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", которые и покупали амуницию у коммерсантов, среди которых был и Сергей Роженцев", — сообщает издание.

Согласно данным с сайта комитета, эта общественная организация была выбрана победителем 28.09.2022 года. Издание сообщает, что неважно, была ли поставлена амуниция полностью и необходимого качества, главное, чтобы была соблюдена конкурсная процедура 44-ФЗ, так как при ее соблюдении определяется наименьшая цена и исключены злоупотребления. По словам источника издания, нужно было объявить торги, приобретать необходимые товары у победителей, товары передавать в Минобороны, а оттуда уже мобилизованным.

При этом адвокат Павел Бабиков, специализирующийся в том числе на делах, связанных с нарушениями в области финансового права, заявляет, что в данном случае надо применять не антимонопольное, а бюджетное законодательство и законодательство о гостайне.

"Механизм выделения субсидии используется, когда необходимо срочно оказать помощь определенным слоям населения, в данном случае — мобилизованным гражданам. При этом орган государственной власти не может здесь применять 44-ФЗ, который называется "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". У этого госоргана нет нужды в приобретении берцев, курток, аптечек и т.д. Такая нужда есть у мобилизованных. Кроме того, региональный орган госвласти на момент объявления мобилизации не мог купить за счет регионального бюджета амуницию и передать ее федеральный орган — Министерство обороны", — цитирует эксперт РБК Тюмень.

Для обеспечения нужд мобилизованных государственный орган и выделял грант в адрес некоммерческой организации. По словам адвоката, механизм контроля за расходованием субсидии предусмотрен как бюджетным кодексом, так и региональными нормативными правовыми актами. И он серьезней, чем контроль за выполнением 44-ФЗ.

Уже в октябре 2022 года, после выделения Комитету по делам национальностей Тюменской области субсидии, появился новый правовой механизм приобретения амуниции для нужд мобилизованных путем закупки у единственного поставщика, который по своей сути ничем не отличается от механизма выделения субсидии за исключение обстановки строгой секретности и запрета публикации в единой информационной системе госзакупок (ЕИС).

Правительство не могло публично объявить конкурс, поскольку организация работ и защита информации в области мобилизации осуществляются в соответствии с Законом о гостайне. Иными словами, нельзя публично сказать — нам нужно снаряжение на такое-то количество человек, поскольку противник может посчитать количество мобилизованных, а также определить ту амуницию, в которой они нуждаются.

Задержанный бизнесмен Сергей Роженцев, сын бывшего депутата гордумы Валерия Роженцева, обвиняется в завышении стоимости поставок для нужд СВО. Ряд СМИ указывали, что следствие допустило серьезные ошибки при расчете цены продажи продукции. Например, не учло сумму НДС в стоимости тактической обуви (берц), что привело к необоснованной сумме ущерба, предъявленной бизнесменам.