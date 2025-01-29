СМИ: Правоохранители обвиняют правительство Тюменской области в незаконном выделении средств на нужды СВО

29 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп обнулил указы Байдена

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

СМИ: Правоохранители обвиняют правительство Тюменской области в незаконном выделении средств на нужды СВО

Правоохранительные органы якобы обвиняют правительство Тюменской области в незаконном выделении средств для нужд специальной военной операции. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Суть претензий — расходование средств субсидии около 812 млн руб. на нужды мобилизованных. Однако подробности дела так и не были названы. На сегодняшний день известно о двух задержанных предпринимателях, среди которых арестованный бизнесмен Сергей Роженцев.

"Сейчас полиция намерена доказать, что процедура выделения субсидии правительством была незаконной, а амуниция для мобилизованных должна была приобретаться на конкурсной основе в соответствии с 44-ФЗ (торги на госзакупках). Так, фактически деньги выделялись Комитету по делам национальностей Тюменской области, а далее перечислялись в адрес общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", которые и покупали амуницию у коммерсантов, среди которых был и Сергей Роженцев", — сообщает издание.

Согласно данным с сайта комитета, эта общественная организация была выбрана победителем 28.09.2022 года. Издание сообщает, что неважно, была ли поставлена амуниция полностью и необходимого качества, главное, чтобы была соблюдена конкурсная процедура 44-ФЗ, так как при ее соблюдении определяется наименьшая цена и исключены злоупотребления. По словам источника издания, нужно было объявить торги, приобретать необходимые товары у победителей, товары передавать в Минобороны, а оттуда уже мобилизованным.

При этом адвокат Павел Бабиков, специализирующийся в том числе на делах, связанных с нарушениями в области финансового права, заявляет, что в данном случае надо применять не антимонопольное, а бюджетное законодательство и законодательство о гостайне.

"Механизм выделения субсидии используется, когда необходимо срочно оказать помощь определенным слоям населения, в данном случае — мобилизованным гражданам. При этом орган государственной власти не может здесь применять 44-ФЗ, который называется "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". У этого госоргана нет нужды в приобретении берцев, курток, аптечек и т.д. Такая нужда есть у мобилизованных. Кроме того, региональный орган госвласти на момент объявления мобилизации не мог купить за счет регионального бюджета амуницию и передать ее федеральный орган — Министерство обороны", — цитирует эксперт РБК Тюмень.

Для обеспечения нужд мобилизованных государственный орган и выделял грант в адрес некоммерческой организации. По словам адвоката, механизм контроля за расходованием субсидии предусмотрен как бюджетным кодексом, так и региональными нормативными правовыми актами. И он серьезней, чем контроль за выполнением 44-ФЗ.

Уже в октябре 2022 года, после выделения Комитету по делам национальностей Тюменской области субсидии, появился новый правовой механизм приобретения амуниции для нужд мобилизованных путем закупки у единственного поставщика, который по своей сути ничем не отличается от механизма выделения субсидии за исключение обстановки строгой секретности и запрета публикации в единой информационной системе госзакупок (ЕИС).

Правительство не могло публично объявить конкурс, поскольку организация работ и защита информации в области мобилизации осуществляются в соответствии с Законом о гостайне. Иными словами, нельзя публично сказать — нам нужно снаряжение на такое-то количество человек, поскольку противник может посчитать количество мобилизованных, а также определить ту амуницию, в которой они нуждаются.

Задержанный бизнесмен Сергей Роженцев, сын бывшего депутата гордумы Валерия Роженцева, обвиняется в завышении стоимости поставок для нужд СВО. Ряд СМИ указывали, что следствие допустило серьезные ошибки при расчете цены продажи продукции. Например, не учло сумму НДС в стоимости тактической обуви (берц), что привело к необоснованной сумме ущерба, предъявленной бизнесменам.

Теги: нужды СВО, средства, закон о закупках, гостайна


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети