В Екатеринбурге родители подростка-самокатчика заплатят за устроенное им ДТП

В Екатеринбурге суд взыскал с родителей подростка ущерб за ДТП с электросамокатом. Их обязали заплатить более 170 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, инцидент произошел 18 сентября прошлого года в Железнодорожном районе уральской столицы. Двое подростков на арендованном электросамокате столкнулись с автомобилем "Шевроле". Как было установлено, юноши пересекали пешеходный переход на красный свет.

В результате аварии пострадали сами подростки, также ущерб был причинен автомобилю. Владельцы машины обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении ущерба – 130,5 тысяч рублей, морального вреда – 100 тысяч рублей, расходов по оплате экспертизы, а также судебных расходов. В ответ родители самокатчиков подали встречные иски о компенсации морального вреда.

Суд пришел к выводу, что водитель авто не мог предотвратить столкновения. Поскольку вина подростка, управлявшего самокатом, была установлена, то оснований для взыскания компенсации в его пользу, а также в пользу его матери не нашлось.

В итоги иски удовлетворили частично. С родителей управлявшего самокатом парня взыскано возмещение ущерба – 130,5 тысяч рублей, расходы на оценку ущерба – 6 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины – 3 тысячи 810 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 30 тысяч рублей, почтовые расходы – 278 рублей и расходы на телеграмму – 296 рублей 22 копейки. Всего более 170 тысяч рублей.

С владельца автомобиля в пользу матери второго подростка суд взыскал компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей и расходы на оплату юридических услуг – 7 тысяч рублей.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов признавал, что культура пользования электросамокатами в городе находится на низком уровне.