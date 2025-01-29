29 Января 2025
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Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко ознакомился с производством и коллективом Омского завода "Электроточприбор"

Губернатор Виталий Хоценко побывал с рабочим визитом на омском заводе по производству измерительных приборов, газоаналитического оборудования и светотехники. На "Электроточприборе" Губернатору представили современные решения в области безопасности, которые, в том числе, внедряют во флагманских изделиях для горнодобывающей промышленности.

Виталий Хоценко побывал в конструкторском бюро, где проходит разработка новой техники, а также осуществляется поиск инженерных решений по ее модификации.

Как рассказали главе региона специалисты, на предприятии освоили, в частности, выпуск уникальных светильников, совмещенных с видеорегистратором и сигнализатором метана. Так, одна из последних разработок газоанализатора "Спутник-2" оснащена шестью датчиками измерения газовых компонентов, которые выдают световой, звуковой и вибросигнал при превышении предельно допустимой концентрации веществ. Разработка обеспечивает повышение безопасности труда шахтеров и горняков.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Также Виталий Хоценко посетил сборочные участки "Электроточприбора". Здесь каждое рабочее место производства конвейерного типа предполагает осуществление конкретной операции. При этом, осуществляется постоянный контроль соответствия продукции конструкторской документации и требованиям технологического процесса.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Коллектив предприятия славится своими трудовыми династиями, привлекает молодых специалистов со студенческой скамьи. Среди сотрудников предприятия трудятся специалисты, которые выполнили свой воинский долг в зоне СВО и вернулись на завод.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

"Вместе с командой посетили производственное объединение "Электроточприбор". Предприятие с богатой промышленной историей занимается производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Посмотрели цеха, пообщались с руководством и сотрудниками. На предприятии созданы достойные условия труда. Производство постоянно модернизируется. Важно, что за ребятами, которые ушли с предприятия на СВО, сохранены их рабочие места. Также завод готов участвовать в трудоустройстве и обучении ветеранов специальной военной операции", - отметил Губернатор Виталий Хоценко.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Теги: виталий хоценко, сво, инженерные решения, омский электроточприбор


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