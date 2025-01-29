Российского посла вызвали в МИД Азербайджана

Посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана. Как пишет Lenta.ru, это связано с публикациями в средствах массовой информации о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау.

Азербайджан считает, что публикация материалов, "основанных на дезинформации", "вызывает недопонимание". Она якобы противоречит духу декларации о взаимодействии двух стран.

Как отметил МИД республики, предварительные результаты авиакатастрофы уже известны, расследование завершается. Евдокимову напомнили, что "ожидания от российской стороны в отношении этой катастрофы были открыто озвучены".

Ранее в сети опубликовали переговоры пилотов самолета AZAL с диспетчерами

Глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев заявил, что переговоры с борта AZAL отличаются от реального содержимого черных ящиков. Чиновник сказал, что "это больше переговоры наземные".

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым. Как сообщает МИД РФ, они обсудили необходимость завершения официального расследования катастрофы и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств.

Галузин выразил недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Он сказал, что все обвинения не имеют никакого основания.

15 января Baza опубликовала полную расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Казахстане самолета AZAL с диспетчерами. Из нее следует, что решение о месте экстренной посадки экипаж "Азербайджанских авиалиний" принимал самостоятельно. По данным Telegram-канала, диспетчеры предлагали садиться с начала в Грозном, затем — в Махачкале, давали экипажу данные по другим российским аэропортам, но экипаж принял решение не садиться там, а следовать обратно в Баку, и в результате лететь в Актау.

Также из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолета в переговорах с диспетчерами.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, расшифровка черных ящиков не подтверждает некоторых выводов, заявленных в СМИ.

По его словам, в ходе специальной встречи в Бразилии были открыты черные ящики.

"Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования", — сказал министр на пресс-конференции.

Глава МИД РФ призвал не нагнетать в медийном пространстве атмосферу.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.