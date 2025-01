5 млн молодых людей в России нигде не учатся и не работают

По данным Роструда и Минтруда за 2023 год, в России около 4,7 млн молодых людей 14-35 лет не учатся, не работают, не проходят профессиональную подготовку - вообще не ведут никакой социально-трудовой жизни. Об этом сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Каждый восьмой представитель молодежи фактически не видит своего места в обществе и выпадает из жизни. Эта проблема имеет глобальный масштаб. Такие люди получили название поколения "НЕТ" - от английской аббревиатуры NEET (Not in Employment, Education, or Training), то есть не занятые ни трудом, ни образованием, ни профессиональной подготовкой.

Как писало Накануне.RU, "профессиональных тунеядцев" в России лишь 9%, но Гуров говорит о 13%. Это повальное явление у нас уже назвали словом "Обломовщина". Психолог, невролог, кандидат медицинских наук Эрстея Дейс по итогам опроса 8 тыс. человек в 100 школах отмечает, что многие подростки вообще не понимают, зачем им учиться и работать. Они хотят жить счастливо, но не утруждая себя - в личном спокойствии, а не служа обществу. Такое поколение с одной стороны выгодно государству, но с другой - оно может привести его к краху.

Гуров говорит, что в 2023 году из 1,6 млн выпускников не устроились работать 0,7 млн. Есть мнение, что на формирование такого поколения повлияли цифровые технологии, которые изменили восприятие работы и образования. С ними нужно работать, вовлекая в социальную жизнь. А вообще необходим закон о патриотическом воспитании молодежи.

ООН даже назвала NEET одной из угроз для мирового сообщества. Так, по данным Международной организации труда, в США таковых около 11%, да и во многих других странах доля подростков-тунеядцев выражается в процентах двузначными числами. Многие эксперты считают, что если молодой человек не привыкнет работать лет до 30, то потом эту "обломовскую" привычку ему переломить очень трудно. Она возникает под влиянием инфантильности, готовности родителей содержать своих взрослых детей, их наивной мечтательности и неприспособленности в жизни, но также из-за наблюдаемой несправедливости. В силу слабохарактерности нынешней молодежи все это выливается в тунеядство.

На Западе связывают разрастание этого негативного явления с двухлетним режимом локдаунов, дистанта и т.п. ограничений, когда детей и подростков просто заперли по домам и убеждали, что это все ради их здоровья, лишь бы они не заболели. Вероятно, многим это легло на душу, и не исключено, что хотя бы отчасти является отсроченным разрушительным социальным эффектом ковидных ограничений, о которых предупреждали специалисты. И если в 2020-2021 гг. речь шла преимущественно о пагубных последствиях в обучении (они признаны во всех странах), то социальные последствия могут сказываться еще долго, и просто возвращением очного обучения их не решить.

Глава Росмолодежи рассказал о разных проектах, но они существуют уже долгое время, а феномен массового молодежного тунеядства существует сравнительно недавно. В свете этого надежда на проекты и движения может не оправдаться. Возможно и вполне вероятно, что проблема имеет глобальный характер, но применительно к России имеет свои особенности, связанные с сомнительной социально-экономической моделью.