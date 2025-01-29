Многодетная мать из Прикамья оказалась на скамье подсудимых за получение выплат на несуществующую двойню

Многодетная мать из Прикамья оказалась на скамье подсудимых за получение выплат на несуществующую двойню. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края, обвиняемая - 37-летняя местная жительница.

По версии следствия, женщина с сентября 2020 года по февраль 2024 года украла у государства 1,3 млн руб. На нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат в крупном размере".

Установлено, что осенью 2020 года женщина узнала о норме законодательства, дающей право органам ЗАГС регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах. Мать троих несовершеннолетних детей решила воспользоваться этим в корыстных целях и подала в отдел ЗАГС Перми необходимые для регистрации документы на якобы рожденной в домашних условиях двойни, а в свидетельницы позвала малознакомую женщину.

Получив свидетельство о рождении ребенка, она обратилась в филиал МФЦ, где подала заявления на оформление выплат и пособий, положенных ей как многодетной матери-одиночке. Спустя некоторое время на ее банковский счет стали поступать деньги.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.