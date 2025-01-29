ВМС США запретили использовать китайский чат-бот DeepSeek

Китайский чат-бот DeepSeek запретили использовать служащим военно-морских сил США. Об этом сообщает телеканал CNBC, пишут Известия.

Читайте также: Ливанов предложил переложить рутинную работу на роботов и искусственный интеллект

Это связано с "безопасностью и этикой".

"DeepSeek не должен использоваться ни в каком качестве из-за потенциальных проблем безопасности и этики, связанных с происхождением и использованием модели", — сказано в электронном письме, которое разослали служащим ВМС США.

Ранее мы писали, что новая разработка в сфере искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek не представляет собой ничего принципиально нового в мире нейронных сетей, считает основатель и президент компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

"На наш взгляд, это достаточно рядовая, в среднем уровне, нейронная сеть генеративная. Собственно говоря, таких аналогов сейчас по миру, наверное, штучек 17", - сказала эксперт в эфире телеканала "Россия 24".

Несмотря на это, стартап накануне обвалил капитализацию технологического гиганта Nvidia, поскольку китайская разработка не требует большой мощности видеокарты, что снижает энергопотребление.