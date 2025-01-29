Беспилотники пытались атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

ВСУ попытались атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области.

По словам губернатора региона Василия Анохина, массированной атаке прошедшей ночью подверглись несколько гражданских объектов. Средствами ПВО и РЭБ было уничтожено несколько БПЛА. Один из аппаратов был сбит при попытке атаковать объект ядерной энергетики, уточнил губернатор в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщили на Смоленской АЭС, станция после атаки БПЛА работает в штатном режиме.

По информации Минобороны, в течение прошедшей ночи силами ПВО над Смоленской областью перехвачены 11 беспилотников.