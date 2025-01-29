29 Января 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: Олег Ковалюк

Текслер: Карабаш будет одним из самых динамично развивающихся малых городов страны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новые социальные объекты Карабаша. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Первой точкой рабочего визита стал Центр культурного развития (ЦКР). Его строительство началось в 2022 году по региональному проекту "Культурная среда" (реализация нацпроекта "Культура" в Челябинской области). Новый объект – пример продуктивного партнерства бизнеса и государства. Раньше на месте здания был пустырь в болотистой местности. На средства Русской медной компании была подготовлена и благоустроена территория 8 тысяч квадратных метров для создания точки притяжения культурных инициатив и разработана проектная документация размещения объекта на местности. С привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств был построен сам центр – здание с необычной архитектурой и подсветкой площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Центр культурного развития в Карабаше(2025)|Фото: Олег Ковалюк

В центре размещены выставочный и концертные залы, малая и большая сцены, площадки для занятия различными видами творчества, зоны для проведения мастер-классов и вебинаров. Новый культурный объект – долгожданный для жителей Карабаша. Сегодня культурные события проходят в разных учреждениях: в школе искусств, досуговом центре "Сфера", библиотеке, но все они могут вместить не более 100 зрителей. ЦКР станет местом проведения крупных спектаклей, концертов и конкурсных программ, и все учреждения культуры города будут активно участвовать в его деятельности. Открытие запланировано уже в этом году.

Алексей Текслер во время посещения новых социальных объектов Карабаша(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Центр культурного развития в Карабаше(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Карабаш последние десятилетия активно развивается: жители возвращаются в город, приходят работать на производство. Во время визита Алексей Текслер осмотрел новый многоквартирный дом по адресу Тимирязева, 8. Он построен в рамках жилищной программы РМК для сотрудников предприятий компании. Это панельный пятиэтажный дом на 70 просторных двух- и трехкомнатных квартир с отделкой. Сдача дома в эксплуатацию пройдет в ближайшее время.

Алексей Текслер во время посещения новых социальных объектов Карабаша(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Еще одним важным и значимым объектом строительства РМК в Карабаше является жилой комплекс "Медный". Его возведение началось в 2019 году. Первым в микрорайоне был построен дом из трех жилых секций, по 45 квартир повышенной комфортности (от одной до трех комнат). Он расположился в квартале улиц Шахтерская и Металлургов. Первыми жителями ЖК стали карабашцы, удостоенные премии "Народное признание и любовь". В 2021 году жители города вместе выбирали любимых врачей, учителей, воспитателей. В число лучших также попали почтальон с 30-летним стажем, водители "скорой помощи" и няня в детском саду. Ключи от квартир в жилом комплексе "Медный" стали для них подарком за самоотверженный труд во благо всего города. Ключи от квартир тогда же вручили заводчанам и ветеранам производства.

Алексей Текслер во время посещения новых социальных объектов Карабаша(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Алексей Текслер во время посещения новых социальных объектов Карабаша(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Строительство микрорайона продолжается. В эксплуатацию сданы еще два дома (ул. Шахтерская, 3 и 5) на 20 и 16 квартир соответственно. Каждая квартира с отделкой, укомплектована необходимой техникой, кухонным гарнитуром и мебелью. Проживать в них также будут передовики производства и ценные работники Карабаша. Глава региона принял участие в закладке первого камня очередного дома жилого комплекса.

"Очень радует такое взаимодействие с компанией, которое приводит к комплексному развитию города: это и дорожная сеть, объекты благоустройства, культурные, образовательные объекты. Сегодня мы осмотрели новый Центр культурного развития, договорились о том, что компания будет реализовывать в техникуме Карабаша проект "Профессионалитет", заложили первый камень очередного дома жилого комплекса "Медный", в котором, помимо жилья для работников предприятий, будут открыты поликлиника и стоматология. Я нисколько не сомневаюсь, что скоро Карабаш будет одним из самых динамично развивающихся малых городов страны. Уже сегодня большинство объектов инфраструктуры готовы или в высокой стадии готовности. И над этим мы работаем вместе с компанией", - отметил Алексей Текслер.

Напомним, что в 2022 году РМК и правительство Челябинской области заключили соглашение о реализации программы развития Карабашского городского округа. Соглашение предполагает создание современного района "Новый Карабаш", одним из объектов которого является ЖК "Медный". По проекту он станет большим микрорайоном с современными жилыми домами и социальными объектами. Это 100 тысяч квадратных метров нового жилья (около 2 тысяч 200 квартир), а также школа на 1 тысячу 300 мест с кольцевой архитектурой и тематическим зонированием пространства и детский сад на 200 мест с классами для занятия творчеством. Еще один важный объект – городская больница с детской и взрослой поликлиникой, стоматологией, кабинетами для узких специалистов.

Теги: Текслер, Карабаш, губернатор, визит


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