В Каменске-Уральском поймали мошенника, обещавшего водительские права за денежное вознаграждение

Сотрудники полиции Каменска-Уральского задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УМВД, ранее в органы внутренних дел города поступило заявление от двух местных жителей - 30-летнего мужчины и 33-летней женщины. Оба рассказали, что малознакомый им гражданин предлагал помощь в получении водительских прав, однако те должны были заплатить ему по 26 тыс. рублей за "услугу". После того, как деньги были переданы, мужчина перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить личность гражданина - им оказался работающий, ранее несудимый житель Каменска-Уральского 1993 г.р. Полиции он сразу признался в содеянном.

По каждому факту следователем возбужденно уголовное дело по статье - "Мошенничество". Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полиция просит других пострадавших от лица злоумышленника обращаться в городское УМВД.