Госдума просит Роспотребнадзор проверить подмену сайры на сардину в рыбных консервах

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Лисовский попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить подмену сайры на сардину в рыбных консервах российского производства.

Он направил ей соответствующий документ, в котором сказано, что в его адрес поступило обращение общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". В нем указывается на нарушения при производстве и реализации в ряде регионов рыбных консервов "Сайра Приморская", выпущенных ООО "Русский рыбный мир". Эта компания является одной из крупнейших в стране по производству консервов.

Отмечается, что этот данный товар имеет признаки фальсификата, так как название не совпадает с видом рыб из которых на самом деле сделаны консервы. Ранее производителю были выданы предостережения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по другим консервам "Сайра Курильская".

Как заявил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, судебная практика показывает, что при таких обстоятельствах маркировка считается недостоверной, вводящей в заблуждение относительно потребительских свойств товара.

Подобные изделия подлежат изъятию из оборота, как не соответствующие требованиям технических регламентов и потенциально опасные. В течение трех лет деятельность ООО "Русский рыбный мир" не менее 15 раз становилась объектом критического внимания территориальных органов Роспотребнадзора и Россельхознадзора, сообщают "Известия".