20 регионов РФ завершили год с ростом цен выше 10%

Инфляция в российских регионах в прошлом году распределилась неравномерно.

По данным Росстата, в 20 субъектах рост цен превысил 10%. Это Бурятия (10,53%), Алтай (10,55%), Марий Эл (10,65%), Севастополь (10,69%), Тамбовская область (10,8%), Дагестан (11,03%), Чувашия (11,04%). При этом инфляция выше среднероссийских значений в 9,5% зафиксирована в 39 регионах страны.

Одна из причин инфляционного неравенства - скорость повышения зарплат. Как заявила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина, повышенные зарплаты сохранялись в видах деятельности, связанных со сферой IT и в финансовом секторе — у сотрудников таких компаний оно может превышать 400 тыс. руб. в месяц. Быстрый рост жалования и дефицит кадров ускоряют инфляцию.

Как указал независимый эксперт Андрей Бархота, разрыв между региональными показателями инфляции удастся устранить только после пяти–семи лет бескризисного развития, сообщают "Известия".

Напомним, по данным Росстата, картофель в 2024 году в России подорожал на 92%, сливочное масло — на 36%.