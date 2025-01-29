В школах вновь станут изучать основы духовно-нравственной культуры народов России

В России предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР) вернется в школы с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это произошло на заседании Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце. До этого глава РПЦ сообщил о возвращении ОДНКР в качестве предмета для изучения учеников 5–7-х классов. Его преподаванием займутся учителя истории.

Кравцов также назвал важной роль Русской православной церкви в системе воспитания детей в духе нравственных и культурных ценностей, присущих народу страны, сообщают "Ведомости".