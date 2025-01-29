29 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Женщине, прикурившей от Вечного огня в Нижнем Тагиле, вынесли мягкий приговор

В среду, 29 января, Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма. Его фигурантка отделалась обязательными работами.

Напомним, на скамье подсудимых оказалась жительница Нижнего Тагила. Ей было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма – публичном осквернении символа воинской славы России. Ранее сообщалось, что 22 июня прошлого года, в День памяти и скорби, нетрезвая женщина прикурила от Вечного огня на мемориале "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий".

На замечания прохожих она никак не реагировала и отказывалась покинуть монумент, также дебоширка совершала танцевальные движения под музыку. В дальнейшем ее личность удалось установить.

В ходе рассмотрения дела тагильчанка признала свою вину. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, гособвинитель просил для женщины наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Однако приговор в итоге оказался значительно мягче – 360 часов обязательных работ.

В прокуратуре уже заявили, что в течение предусмотренных законом 15 дней изучат приговор на наличие оснований для его обжалования.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

Стоит отметить, что сейчас Свердловский областной суд рассматривает еще одно дело о реабилитации нацизма. По нему проходит многократно судимый рецидивист, прошлым летом прикуривший от Вечного огня в Ревде. В данный момент процесс отложен до 5 марта.

Теги: суд, Вечный огонь, приговор, Нижний Тагил


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